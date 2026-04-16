MUŽ MAL ZÁKAZ a aj tak šoféroval, našli uňho aj drogy
Autor TASR
Sečovce 16. apríla (TASR) - Policajti v Sečovciach v Trebišovskom okrese odhalili vodiča, ktorý nerešpektoval súdne rozhodnutie a viedol osobné auto napriek zákazu. „Pri vykonávaní potrebných úkonov u neho policajti našli podozrivú zelenú sušinu a vykonaný orientačný drogový test následne potvrdil prítomnosť omamných a psychotropných látok,“ informovala vo štvrtok košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
Policajti zastavili vozidlo, ktoré jazdilo bez funkčného osvetlenia nad evidenčným číslom, v nočných hodinách. „Pri kontrole vodič nepredložil vodičský preukaz, pričom následnou lustráciou v informačných systémoch ministerstva vnútra policajti zistili, že má uložený právoplatný zákaz činnosti viesť motorové vozidlá, a to až do roku 2028,“ uviedla Illésová. Muža najprv obmedzili na osobnej slobode pre podozrenie zo spáchania trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia.
Pri následnej prehliadke motorového vozidla polícia zaistila aj podozrivú bielu kryštalickú látku. V súvislosti s prípadom vzniklo podozrenie aj zo spáchania trestného činu neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky, ako aj ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Prípad je v štádiu vyšetrovania.
