MAL ZÁKAZ A NAFÚKAL: Prišiel o auto

Rožňava 6. augusta (TASR) - Viac ako dve promile alkoholu "nafúkal" 45-ročný vodič z okresu Rožňava, ktorý si za volant sadol s podmienkou a zákazom viesť motorové vozidlo. Okrem väzenia súd mužovi vymeral aj trest prepadnutia majetku, vlastníkom jeho auta značky Porsche sa tak stal štát. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.



Nepoučiteľný vodič si za volant auta sadol opitý napriek tomu, že pred pár mesiacmi bol za jazdu pod vplyvom alkoholu trestne stíhaný i odsúdený s podmienečným trestom a zákazom činnosti viesť motorové vozidlá na dva roky. Za toto konanie mu súd uložil nepodmienečný trest aj trest prepadnutia majetku, a to motorového vozidla značky Porsche Cayenne, ktorého vlastníkom sa tak stal štát.



Z marenia výkonu úradného rozhodnutia polícia obvinila aj 41-ročného muža z okresu Rožňava, ktorý bol zadržaný posledný júlový deň. "Bez vodičského oprávnenia šoféroval vozidlo značky Peugeot, prekročil povolenú rýchlosť v obci Štítnik a po jeho zastavení policajnou hliadkou bolo počas kontroly zistené, že vodičovi bol v roku 2019 súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá až do decembra 2025," priblížila Mésarová s tým, že obvinenému mužovi hrozí až dvojročné väzenie.



Krajská policajná hovorkyňa upozorňuje, že za uplynulý týždeň polícia odhalila na cestách Košického kraja v priemere päť vodičov pod vplyvom alkoholu za deň. Celkovo išlo o 36 vodičov motorových i nemotorových vozidiel, deväť vodičov áut "nafúkalo" viac ako jedno promile. Polícia zaznamenala aj päť dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu, od začiatku augusta odhalila aj 10 vodičov, ktorí nerešpektovali uložený trest zákazu šoférovať.



Opitého 29-ročného vodiča so zákazom viesť motorové vozidlo policajti zastavili v nedeľu (4. 8.) na ceste medzi obcami Klokočov a Kusín v okrese Michalovce. "Na pokyn na zastavenie vozidla nereagoval, s vozidlom začal unikať a zastavil pri krajnici za rekreačným strediskom Paľkov na Šírave," uviedla Mésarová s tým, že muž "nafúkal" dve promile alkoholu.



Vodiča so zákazom činnosti viesť motorové vozidlá zadržali v pondelok (5. 8.) večer aj v košickej mestskej časti Nad jazerom, kde 51-ročný Košičan svojou jazdou ohrozoval chodcov. "Po príchode na miesto policajná hliadka vodiča, ktorý sedel za volantom, opakovane vyzvala, aby sa podrobil dychovej skúške. Tú odmietol a taktiež lekárske vyšetrenie na zistenie prítomnosti návykových látok v organizme," dodala Mésarová s tým, že obaja muži už čelia obvineniu pre ohrozenie pod vplyvom návykovej látky v súbehu s prečinom marenia výkonu úradného rozhodnutia.