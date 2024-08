MAL ZÁKAZ ŠOFÉROVAŤ: Muž vrazil do policajného auta a zranil policajta

Holíč 2. augusta (TASR) - Muž so zákazom šoférovania mal v Holíči (okres Skalica) pri snahe uniknúť polícii úmyselne viacnásobne naraziť do policajného auta, pričom prišlo aj k zraneniu príslušníka Policajného zboru. Čelí obvineniu z útoku na verejného činiteľa a marenia výkonu úradného rozhodnutia. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Vodič podľa polície nereagoval na opakovanú výzvu na zastavenie vozidla, pričom pri úniku odbočil do slepej ulice. Hliadka zastavila za ním tak, aby mu zabránila v ďalšej jazde. "Vodič sa však odmietal podrobiť výzvam polície. Úmyselne mal viacnásobným cúvaním naraziť do policajného auta, ktoré poškodil a jednému z policajtov pri tomto 'útekovom manévri' dokonca spôsobil zranenie," podotkli policajti.



Vodič šoféroval bez príslušného vodičského oprávnenia a navyše v čase, keď mal súdom uložený právoplatný trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá. V prípade dokázania viny hrozí tomuto 29-ročnému mužovi trest odňatia slobody v trvaní tri až osem rokov. Stíhaný je vo väzbe.