MAL ZBIŤ SVOJU MATKU: Mužovi hrozia až tri roky väzenia

Partizánske 29. júna (TASR) - Trest odňatia slobody až na tri roky hrozí 31-ročnému mužovi, ktorý mal pod vplyvom drog napadnúť svoju matku a vyhrážať sa jej, že ju zabije. Muža policajti obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania. TASR o tom v stredu informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



"Syn si mal pod vplyvom návykových látok od matky pýtať peniaze na liek, ktorý je známy a rozšírený medzi drogovo závislou komunitou. Po tom, ako mu matka odmietla peniaze dať, ju mal ťahať za vlasy, v dôsledku čoho spadla na váľandu. Tam ju mal kopnúť do nôh a opľuť na tvár," opísala Kuzmová. Matke sa mal obvinený podľa nej následne vyhrážať so slovami, že ju zabije a pôjde si to odsedieť do Leopoldova.



"Vystrašená žena v obave o svoj život a zdravie oznámila synove správanie na polícii, ktorá agresívneho muža obmedzila na osobnej slobode a umiestnila do cely policajného zaistenia," doplnila Kuzmová.



Policajti spracovali podnet na návrh na väzobné stíhanie obvineného, ktorý bol už v minulosti súdne trestaný. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.