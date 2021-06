Malá Čausa upozorňuje na zvýšený pohyb medveďov v okolí obce

Malá Čausa 16. júna (TASR) - Poľovnícky spolok Breza zaznamenal v okolí katastra obce Malá Čausa v okrese Prievidza zvýšený pohyb medveďov. Obec na to v stredu upozornila na svojej stránke na sociálnej sieti.







Poľovníci pozorovali šelmy v lokalite pri vodojeme, kde sa pohybujú dve medvedice, jedna s dvomi mladými a druhá s tromi mladými, v okolí Borín sa podľa nich pohybuje viac dospelých jedincov.



V tejto súvislosti poľovnícky spolok žiada občanov, aby pre vlastnú bezpečnosť zvýšili svoju pozornosť a pokiaľ je to možné, obmedzili prechádzky do lesa. "Ak sa predsa budete v lese pohybovať, tak polohlasne rozprávajte alebo si popiskujte, aby ste včas upozornili medvede na svoju prítomnosť a tieto sa vám mohli vyhnúť," doplnili poľovníci.



V žiadnom prípade sa ľudia podľa nich nemajú správať hlučne. "Môžete vyprovokovať útok medveďa zo stresu. Taktiež v žiadnom prípade nevoďte do lesa psov, môžete vyprovokovať útok medveďa na psa, ktorý bude hľadať útočisko u vás a útok sa následne obráti proti vašej osobe," dodali.



Na medveďa, ktorý sa v posledných dňoch pravidelne pohybuje v okolí Lesoparku v blízkosti objektu vodárne v Prievidzi, upozornila v stredu aj prievidzská mestská polícia. Mesto v tejto súvislosti rovnako vyzýva obyvateľov, aby zachovali vyššiu ostražitosť a obmedzili prechádzky do lesa, dodal hovorca mesta Michal Ďureje.