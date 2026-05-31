Malá izba veľkej odvahy pripomína hrdinstvo Jozefa Gabčíka
Autor TASR
Rajecké Teplice 31. mája (TASR) - Od mája minulého roka je v Poluvsí, mestskej časti Rajeckých Teplíc, zriadená pamätná izba venovaná vojnovému hrdinovi Jozefovi Gabčíkovi. O jej zriadenie sa postaralo dobrovoľnícke občianske združenie Múzeum a pamätník Jozefa Gabčíka. Ako v rozhovore pre TASR poznamenal jeho riaditeľ Miroslav Bellan, expozícia s názvom Malá izba veľkej odvahy mapuje život a hrdinský čin rodáka z Poluvsia.
Doplnil, že zriadením pamätnej izby si chceli uctiť pamiatku jedného z hlavných aktérov operácie Anthropoid. „Atentát na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha v roku 1942 bol prvý veľký čin, keď niekto dokázal vystúpiť proti Nemcom a uskutočnil vec, ktorá pohla takzvanou nesmrteľnosťou nemeckej armády,“ podotkol Bellan.
On sám bol pred rokmi spoločne s Petrom Fajbíkom iniciátorom zriadenia pamätníka Jozefa Gabčíka, ktorý bol v roku 2014 slávnostne odhalený oproti Gabčíkovmu rodnému domu v Poluvsí. Pred štyrmi rokmi Bellan spolou s historičkou Soňou Vanovčanovou založili občianske združenie s ambíciou využiť na zriadenie pamätnej izby nevyužívané priestory v budove železničnej zastávky v Poluvsí.
Prípravy na stavebné úpravy a zháňanie dotácií a sponzorských príspevkov im trvali bezmála dva roky a samotnú prerábku realizovali v prvej polovici minulého roka. „Texty a fotografie na veľkoplošných tabuliach sú prierezom nielen života Jozefa Gabčíka, a tiež súvisiacich historických udalostí nielen vo svete, ale aj v našej Rajeckej doline,“ priblížil Bellan.
Doplnil, že návštevníci môžu v pamätnej izbe vidieť aj dva artefakty. „Prvým je pôvodná pamätná tabuľa z rodnému domu Jozefa Gabčíka, ktorá bola pri 100. výročí jeho narodenia nahradená novou. Druhým je odlievacia forma na bustu inštalovanú na Gabčíkovom pamätníku v Poluvsí,“ uviedol Bellan. Združenie má ambíciu rozšíriť zbierku o ďalšie historické artefakty a v budúcnosti dať pamätnej izbe charakter múzea.
Aktuálne je pamätná izba v Poluvsí sprístupňovaná pre záujemcov podľa telefonickej dohody. „Snažíme sa termíny zosúlaďovať k spokojnosti záujemcov o návštevu. Chodia k nám rôzne návštevy, mali sme tu návštevu z Anglicka, bol nás pozrieť francúzsky atašé. Prestriedalo sa tu veľa ľudí a my sme to tak zhruba narátali, že od otvorenia v máji minulého roka tu bolo okolo 1500 ľudí,“ dodal Bellan.
Atentát na Heydricha spáchali 27. mája 1942 v Prahe Slovák Jozef Gabčík s Čechom Janom Kubišom. Odstránenie vysokopostaveného nacistického pohlavára počas okupačného režimu v Čechách a na Morave pokladajú historici za najväčší protinacistický odbojový čin v Európe. Na príprave operácie Anthropoid sa okrem Gabčíka a Kubiša podieľali i ďalší parašutisti. Po atentáte nasledovala v Protektoráte Čechy a Morava heydrichiáda - teror a masové popravy, ktoré vyvrcholili v júni 1942 vyhladením českých obcí Lidice a Ležáky nemeckou armádou.
