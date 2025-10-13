< sekcia Regióny
Centrum gajdošskej kultúry má rozvinúť cestovný ruch v Malej Lehote
Autor TASR
Malá Lehota 13. októbra (TASR) - K rozvoju cestovného ruchu v obci Malá Lehota v okrese Žarnovica by malo v budúcnosti prispieť vybudovanie Európskeho centra gajdošskej kultúry. Podľa starostu Dušana Pacalaja by bola výstavba takého centra pre obec s bohatou gajdošskou kultúrou veľkým prínosom.
Pacalaj priblížil, že obec sa aktuálne uchádza o nenávratný finančný príspevok na jeho vybudovanie z Programu Slovensko, pričom celkové výdavky projektu sú približne vo výške 580.000 eur. Na prípadné spolufinancovanie projektu vo výške osem percent je podľa jeho slov obec pripravená.
Centrum chcú v obci vybudovať v objekte bývalej ľudovej školy, ktorá bola postavená ešte začiatkom 20. storočia. Ide o jednu z najstarších budov v dedine, ktorá sa v súčasnosti využíva ako sklad. „Tým, že by sme tu vybudovali Európske centrum gajdošskej kultúry, tak by sme sem prilákali rôzne organizácie, ktoré sa gajdošskej kultúre venujú,“ poznamenal Pacalaj s tým, že by sa tu mohli konať rôzne sústredenia a podujatia.
Malá Lehota je známa uchovávaním gajdošských tradícií. Každoročne spolu s obcami Veľká Lehota a Jedľové Kostolany organizuje medzinárodný festival s názvom Gajdošské fašiangy. Jeho súčasťou je množstvo sprievodných podujatí a tiež tradičná fašiangová pochôdzka obcou s gajdošmi.
