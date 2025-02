Malá Lehota: Gajdošské fašiangy opäť pripomenú zvyky našich predkov

Malá Lehota 18. februára (TASR) - Tradície spojené s ukončením obdobia hodovania a zábav aj tento rok v obciach pod Pohronským Inovcom pripomenie podujatie Gajdošské fašiangy. V poradí 38. ročník festivalu s podtitulom Hry v čase sa uskutoční v obciach Malá Lehota, Veľké Lehota a Jedľové Kostoľany od 28. februára do 2. marca.



"Veľkolepý a ojedinelý festival s medzinárodnou účasťou prezentuje virtuozitu gajdošov v bohatom programe gajdošských muzík, folklórnych skupín a súborov zameraných na fašiangové zvyky," informujú organizátori a pripomínajú, že gajdošská kultúra je zapísaná v Zozname svetového dedičstva UNESCO, na čo sú miestni obyvatelia právom hrdí.



Program festivalu začne v piatok 28. februára ráno tradičnou fašiangovou pochôdzkou po obci Malá Lehota s fašiangovníkmi a gajdošmi. Nechýbať bude ani tradičný jarmok, súťaž o najlepšiu huspeninu či galakoncert Hry v čase v miestnom dome kultúry.



V susednej obci Veľká Lehota sa v sobotu 1. marca bude konať tradičný jarmok so zabíjačkovými špecialitami a jarmočným gajdovaním a tiež hlavný program Hry v čase.



Tradičná pochôdzka obcou s gajdošmi sa v sobotu uskutoční aj v Jedľových Kostoľanoch. Nasledovať bude zasadnutie cechovej rady Cechu slovenských gajdošov, Gajdošská pasovačka, čo je prijímanie nových učňov do cechu či odhalenie pamätnej tabule Eliášovi Levasovskému. Program tu vyvrcholí hlavným programom Hry v čase a Kľúčovnicou - zábavou pri muzike.



V bohatom sprievodnom programe festivalu nebudú chýbať výchovné koncerty, odborné workshopy pre pedagógov či tvorivé workshopy. Program podujatia vo všetkých troch obciach vyvrcholí v nedeľu 2. marca gajdošskou slávnostnou svätou omšou za nositeľov tradícií.