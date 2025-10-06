< sekcia Regióny
Nad kamenným morom v Malej Lehote vyrástla nová vyhliadka
Novú turistickú infraštruktúru vybudovala obec vďaka podpore Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) vo výške 35.000 eur.
Autor TASR
Malá Lehota 6. októbra (TASR) - Andezitové kamenné more v obci Malá Lehota v okrese Žarnovica môžu turisti obdivovať z novej vyvýšenej vyhliadky. Stavba, ktorá v sebe spája autobusovú čakáreň a pozorovaciu plošinu, sa nachádza na začiatku obce a je situovaná na trase náučného chodníka Vojšín.
Novú turistickú infraštruktúru vybudovala obec vďaka podpore Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) vo výške 35.000 eur. Starosta Dušan Pacalaj pre TASR priblížil, že jej výstavbu dofinancovala aj obec sumou 10.500 eur.
Stavbu podľa jeho slov ocenia nielen domáci obyvatelia, ale aj turisti. Kamenné more je sopečného pôvodu a za národnú prírodnú pamiatku bolo vyhlásené v 70. rokoch minulého storočia. Prírodnú pamiatku chodia každoročne obdivovať mnohí turisti, je tiež obľúbeným miestom fotografovania svadobných párov.
Podpredseda BBSK pre oblasť regionálneho rozvoja Ján Beljak poznamenal, že krajská rozvojová agentúra podporila projekt dvakrát. „Prvýkrát to bolo už v roku 2019, keď sa robila architektonická štúdia, ktorá vyšla zo súťaže návrhov,“ podotkol s tým, že ide o dizajnovú stavbu, ktorá umožňuje návštevníkom pozorovať túto unikátnu prírodnú pamiatku.
Priblížil, že kraj aj napriek ťažkému finančnému obdobiu podporuje rozvojové projekty dvomi schémami. Jednak štandardne prostredníctvom dotácií rozdeľovaných na základe všeobecne záväzného nariadenia, či prostredníctvom Rozvojovej agentúry BBSK a oblastných organizácií cestovného ruchu. Vyzdvihol, že kraj nepodporuje iba dobre známe centrá cestovného ruchu, ale aj menšie a menej známe lokality, čo má za následok rozvoj cestovného ruchu.
Obec Malá Lehota sa podľa jej starostu rozprestiera na rozhraní troch pohorí - Vtáčnik, Tríbeč a Pohronský Inovec. V jej katastri sa nachádza viacero prírodných krás, okolím vedie viacero turistických a cyklistických trás. Veľkej obľube sa Malá Lehota teší aj medzi chatármi a chalupármi. Snahou samosprávy je podporovať rozvoj cestovného ruchu, ktorý by mal byť podľa Pacalaja pre obec v budúcnosti aj určitým zdrojom príjmu. Upozornil však, že v dedine absentujú ubytovacie kapacity, a tak sa tam rozvíja väčšinou jednodňová turistika.
Novú turistickú infraštruktúru vybudovala obec vďaka podpore Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) vo výške 35.000 eur. Starosta Dušan Pacalaj pre TASR priblížil, že jej výstavbu dofinancovala aj obec sumou 10.500 eur.
Stavbu podľa jeho slov ocenia nielen domáci obyvatelia, ale aj turisti. Kamenné more je sopečného pôvodu a za národnú prírodnú pamiatku bolo vyhlásené v 70. rokoch minulého storočia. Prírodnú pamiatku chodia každoročne obdivovať mnohí turisti, je tiež obľúbeným miestom fotografovania svadobných párov.
Podpredseda BBSK pre oblasť regionálneho rozvoja Ján Beljak poznamenal, že krajská rozvojová agentúra podporila projekt dvakrát. „Prvýkrát to bolo už v roku 2019, keď sa robila architektonická štúdia, ktorá vyšla zo súťaže návrhov,“ podotkol s tým, že ide o dizajnovú stavbu, ktorá umožňuje návštevníkom pozorovať túto unikátnu prírodnú pamiatku.
Priblížil, že kraj aj napriek ťažkému finančnému obdobiu podporuje rozvojové projekty dvomi schémami. Jednak štandardne prostredníctvom dotácií rozdeľovaných na základe všeobecne záväzného nariadenia, či prostredníctvom Rozvojovej agentúry BBSK a oblastných organizácií cestovného ruchu. Vyzdvihol, že kraj nepodporuje iba dobre známe centrá cestovného ruchu, ale aj menšie a menej známe lokality, čo má za následok rozvoj cestovného ruchu.
Obec Malá Lehota sa podľa jej starostu rozprestiera na rozhraní troch pohorí - Vtáčnik, Tríbeč a Pohronský Inovec. V jej katastri sa nachádza viacero prírodných krás, okolím vedie viacero turistických a cyklistických trás. Veľkej obľube sa Malá Lehota teší aj medzi chatármi a chalupármi. Snahou samosprávy je podporovať rozvoj cestovného ruchu, ktorý by mal byť podľa Pacalaja pre obec v budúcnosti aj určitým zdrojom príjmu. Upozornil však, že v dedine absentujú ubytovacie kapacity, a tak sa tam rozvíja väčšinou jednodňová turistika.