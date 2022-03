Malá Lehota počas pandémie investovala najmä do ciest, má ich 48 km

Malá Lehota 17. marca (TASR) - Predovšetkým do obnovy a výstavby ciest investovali v uplynulých dvoch rokoch v obci Malá Lehota v okrese Žarnovica. Náklady, ktoré na tieto stavby vynaložili z vlastných zdrojov, presiahli 220.000 eur.



„Obec spravuje asi 48 kilometrov miestnych komunikácií. Cesty udržiavame nielen v intraviláne obce, ale aj tie, ktoré smerujú do našich 17 štálov, teda osád či usadlostí, ktoré sú roztrúsené po celom katastri,“ uviedol pre TASR starosta Dušan Pacalaj.



Za približne 130.000 eur opravili asi 1,5 kilometra ciest a za viac ako 90.000 eur vybudovali úplne novú cestu k budúcej čistiarni odpadových vôd (ČOV). Ďalších asi 150.000 eur z havarijného fondu smerovalo do výmeny kotlov a spôsobu vykurovania v miestnej základnej škole.



Podľa starostu údržba komunikácií je dôležitá nielen pre samotných obyvateľov obce, ale aj pre návštevníkov, ktorých je z roka na rok viac. „Veľký pohyb tu bol aj počas uplynulých dvoch covidových rokov, keď ľudia vyhľadávali toto miesto medzi horami ako útočište pred pandémiou,“ pripomenul.



Výraznejšie sa v tejto oblasti v uplynulých rokoch zvýšil aj záujem o výstavbu domov, či o kúpu chát alebo chalúp. „Obec po predaji posledných dvoch parciel už vlastné pozemky nemá,“ podotkol.



Malá Lehota má aktuálne približne 800 obyvateľov. Pred desiatimi rokmi ich bolo asi o 50 viac. So zastabilizovaním ich počtu im nedávno pomohla prestavba bývalej materskej školy na bytovku s desiatimi bytmi. Do nej obec investovala približne 370.000 eur.



Dedina pod horou Vojšín eviduje v súčasnosti okolo 600 nehnuteľností. Viac ako polovicu obývajú ľudia bez trvalého pobytu, teda chatári a chalupári. Turisti môžu navštíviť napríklad národnú prírodnú pamiatku andezitové kamenné more či už niekoľko rokov sprístupnenú Jazvinskú jaskyňu.