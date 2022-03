Stavba zvozovej čistiarne odpadových vôd je pre Malú Lehotu prioritou

Malá Lehota 23. marca (TASR) – Stavba tzv. zvozovej čistiarne odpadových vôd (ČOV) je pre starostu Malej Lehoty v okrese Žarnovica Dušana Pacalaja pre najbližšie obdobie prioritou. Investícia by mala dosiahnuť asi 600.000 eur a obec ju chce financovať z mimorozpočtových zdrojov.



V dedine, ktorá je položená v horách nad Novou Baňou, s desiatkami roztrúsených obydlí, s rozlohou katastra 22 štvorcových kilometrov, kanalizácia dlhodobo absentuje. Viac ako 800 obyvateľov sa spolieha len na domové žumpy. „Zo septikov vyvážame splašky mimo obec fekálnym vozom, čo je nesmierne náročné a drahé,“ hovorí starosta.



Stavba zvozovej čistiarne odpadových vôd by aspoň umožnila zachytávať a spracovávať odpad priamo v dedine. Už vlani vybudovali v náklade asi 90.000 eur prístupovú cestu do lokality, kde bude ČOV stáť.



V tejto oblasti sa, navyše, v uplynulých rokoch zvýšil aj záujem o výstavbu domov, či o kúpu chát alebo chalúp. Dedina eviduje v súčasnosti okolo 600 nehnuteľností. Viac ako polovicu obývajú ľudia bez trvalého pobytu, teda chatári a chalupári.



Obec sa chce o financovanie ČOV uchádzať na základe zverejnených výziev z eurofondov, prípadne iných dostupných možností. Podľa starostu v katastri Malej Lehoty sa stále nachádzajú veľké zásoby kvalitnej pitnej vody a stavba ČOV by mala zároveň zaručiť nastolený environmentálny rozmer obce.