Malacky hľadajú zhotoviteľa rekonštrukcie atletickej dráhy

Bratislava/Malacky 31. marca (TASR) - Mesto Malacky hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie atletického oválu na štadióne v Zámockom parku. Výsledkom obnovy by mal byť moderný a parametrom Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF) vyhovujúci šesťdráhový 400 metrový ovál spolu so sektormi pre vrhačské a skokanské disciplíny. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili v stredu vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Predpokladaná hodnota zákazky je 941.996,29 eura bez DPH. Záujemcovia môžu prihlasovať ponuky do 30. apríla.



Na rekonštrukciu môže samospráva využiť dotáciu od Slovenského atletického zväzu (SAZ) vo výške 250.000 eur.