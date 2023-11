Malacky investujú do rekonštrukcie Ulice Martina Benku 411.126 eur

Malacky 25. novembra (TASR) - Rekonštrukcia komunikácie na Ulici Martina Benku bude stáť mesto Malacky 411.126 eur bez DPH (493.351 eur s DPH). Cenu vygenerovala súťaž. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie a zverejneného kontraktu v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).



Firma Colas Slovakia by rekonštrukciu mala dokončiť do dvoch mesiacov od prevzatia staveniska.



Cieľom prác má byť moderný dopravný priestor, ktorý zohľadňuje rôzne formy dopravy.