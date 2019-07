Malacky chcú brániť nekalému biznisu s ubytovaním cudzincov

Primátor kategoricky nesúhlasí s tým, aby v obytných zónach bolo v jednej nehnuteľnosti ubytovaných viac ako sedem cudzincov.

Malacky 6. júla (TASR) – Vedenie Malaciek chce aspoň čiastočne regulovať počet cudzincov v prenajatých nehnuteľnostiach v meste. Reaguje tak na množiace sa prípady z posledného obdobia a žiadosti o súhlas s ubytovaním veľkej skupiny cudzincov v jednom byte či rodinnom dome. Primátor Malaciek Juraj Říha to potvrdil TASR.



"Kategoricky nesúhlasím s tým, aby v obytných zónach bolo v jednej nehnuteľnosti ubytovaných viac ako sedem cudzincov, pracujúcich v malackom priemyselnom parku či blízkom okolí,“ uviedol Říha.



K rozhodnutiu ho vedú nielen negatívne prípady z minulosti, keď radnica prijímala viacero podnetov na rušenie nočného pokoja a verejného poriadku v obytných zónach, ale aj čerstvé skúsenosti s tým, ako niektorí podnikatelia využívajú súčasné znenie legislatívy.



"Na stole sa mi napríklad objavila žiadosť o súhlas s ubytovaním 18 cudzincov v jednom dome,“ priznáva malacký primátor.



Problém vidí v nedotiahnutej legislatívnej regulácii. Zákon o pobyte cudzincov síce od začiatku roku 2019 stanovuje ako jednu z podmienok na udelenie prechodného pobytu súhlas obce s tým, že nehnuteľnosť, v ktorej bude cudzinec bývať, spĺňa predpísané podmienky.



Upozorňuje však, že predpis, na ktorý sa podmienky vzťahujú (vyhláška ministerstva zdravotníctva o minimálnych požiadavkách na ubytovanie), definuje len celkovú metráž a nezabraňuje neúmernej koncentrácii ľudí na malom priestore.



"Ak už nám štát dal možnosť vyjadrovať sa k tomu, či sú nehnuteľnosti spôsobilé na ubytovanie cudzincov, mal by nám dať aj možnosť posúdiť ich rozsah,“ upozornil Říha.



Zdôraznil, že jeho rozhodnutie nie je namierené voči cudzincom prichádzajúcim do Malaciek. "Naopak, každému jednému, ktorý sem príde s rodinou a bude sa tu chcieť usadiť, pomôžeme sa u nás adaptovať, je u nás vítaný," sľubuje primátor.



Chce sa vyvarovať možnej eskalácii napätia v dôsledku zhoršených susedských vzťahov, ktoré v prípadoch nepomeru veľkosti nehnuteľnosti a počtu ubytovaných v nej reálne hrozia. "Nemôžem súhlasiť s tým, aby si niekto robil biznis na úkor pohody susedov v obytných zónach," dodáva Říha.