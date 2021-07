Mesto Malacky má stavebné povolenia na športovú halu

Malacky 30. júla (TASR) - Projekt športovej haly v Malackách sa posúva k realizácii. Mesto disponuje všetkými právoplatnými stavebnými povoleniami. "Mestský úrad na tom pracoval dva roky, bol to zrejme najrozsiahlejší proces v priebehu siedmich rokov, čo sme vo vedení samosprávy,“ uviedol primátor Malaciek Juraj Říha.



Potvrdil, že sa začínajú prípravy procesu verejného obstarávania, vrátane finalizácie rozpočtu, s ktorým pôjde mesto do verejnej súťaže. Říha deklaroval, že i napriek zdraženiu stavebného materiálu sa mesto nevzdáva ambície postaviť nielen funkčný, ale i vizuálne príťažlivý komplex, odpovedajúci úrovni 21. storočia. "Chceme, aby aréna nebola typicky fádnou sendvičovou krabicou, verejnosti chceme odovzdať peknú stavbu," povedal.



Návrh arény predstavuje športový tréningový komplex, ktorého súčasťou bude okrem hokejovej haly aj multifunkčná športová hala pre kolektívne športy, silovo-kondičná príprava, priestory pre regeneráciu, hokejový trenažér, ubytovacie kapacity pre športovcov a potrebné technické zázemie. Aréna má slúžiť športovým klubom i rekreačným športovcom z Malaciek i celého okresu.



Dotáciu vo výške 1,5 milióna eur poskytol na výstavbu štát. Financovanie bude viaczdrojové, okrem štátneho grantu to budú úverové prostriedky i peniaze z mestského rozpočtu. Výška investície vyjde až z verejného obstarávania.