Malacky vyzývajú vlastníkov nepovolených bilbordov na ich odstránenie

Bratislava 16. apríla (TASR) – Mesto Malacky vyzýva vlastníkov reklamných stavieb, ktoré nie sú postavené v súlade so stavebným zákonom, aby ich dobrovoľne odstránili. Samospráva na webe upozorňuje, že ak to stihnú do 1. mája, keď začne platiť novela stavebného zákona, majitelia bilbordov sa vyhnú zvýšenej pokute, ktorá môže dosiahnuť až 1350 eur.



Mesto pripomína, že podľa doterajšej legislatívy môžu iniciovať odstránenie nelegálnej reklamnej stavby len vlastníci alebo prenajímatelia pozemkov, na ktorých tieto stavby stoja. Po novom tak bude môcť urobiť aj obec, na území ktorej sa stavby nachádzajú. "Mestský úrad je pripravený v zmysle tejto novely postupne odstraňovať všetky reklamné stavby na náklady ich vlastníkov," dodala samospráva.



Reklamné stavby sa po novom majú povoľovať len na dobu určitú, najviac na tri roky. Doteraz sa mohli povoľovať aj na dobu neurčitú.