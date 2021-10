Mestský úrad v Malackách obnovuje chod systémov po hekerskom útoku

Malacky 29. októbra (TASR) – Samospráva Malaciek po utorňajšom (26. 10.) hekerskom útoku obnovuje chod svojich IT systémov, aby mohla spracovávať podania obyvateľov. Po skúsenosti s kybernetickým ohrozením zvažuje vybudovať kompletne novú bezpečnostnú štruktúru. Na sociálnej sieti to avizuje primátor Malaciek Juraj Říha.



"Zažili sme hekerský útok v plnej sile, čo nám spôsobilo kolaps všetkých systémov. Síce sme poskytli súčinnosť štátnym bezpečnostným úradom, už teraz vieme, že na istú dobu budeme fungovať vo veľmi obmedzenom režime,“ priznal primátor a požiadal obyvateľov o pochopenie dočasného diskomfortu a nutnej priamej komunikácie s úradom mimo e-mailov.



Říha verí, že incident dokáže samospráva premeniť na výzvu vybudovať kompletne novú bezpečnostnú štruktúru. "A na to sme si povolali najväčšie kapacity z Čiech a Slovenska," oznámil malacký primátor.



Hekerský útok, pravdepodobne zo zahraničia, zasiahol Mestský úrad v Malackách v utorok 26. októbra, obmedzil mailovú komunikáciu i jednotlivé agendy.