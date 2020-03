Malacky namietajú voči novému prekladisku materiálu

Malacky 24. marca (TASR) - Primátor Malaciek Juraj Říha sa stavia proti zámeru nového prekladiska stavebného materiálu na území mesta. Tvrdí, že jeho prevádzka by mala negatívny vplyv na stav dopravnej infraštruktúry v meste, pričom spoločnosť, ktorá prekladisko plánuje, nerešpektuje predchádzajúce dohody s mestom. Firma, naopak, tvrdí, že Říha uvádza nepravdivé informácie.



Podľa zámeru ide o výstavbu prekladiska na Továrenskej ulici v malackom priemyselnom parku. "Takýto zámer nemôžem podporiť, keďže by sme ťažko naloženými kamiónmi z Rohožníka zaťažili Ulicu Duklianskych hrdinov pred nemocnicou a diaľničný nadjazd," upozornil Říha na webe mesta s tým, že spoločnosť nerešpektuje toto, už dávnejšie formulované stanovisko mesta. Primátor takisto spochybnil vydanie súhlasného stanoviska okresným dopravným inšpektorátom (DI) v Malackách, podľa neho na to neexistuje nijaký relevantný podklad. "Je to veľmi zvláštne, a môžem sa iba domnievať, čo je za tým," napísal Říha. Naznačuje dokonca, že ak názor mesta bude ignorovaný, "začne verejne hovoriť, ako sa veci majú, a potom budú mnohí prekvapení, aj tí riaditelia polície, ktorí teraz zatvárajú oči".



Investor, spoločnosť Alas Slovakia, v stanovisku pre TASR upozornil, že Říhove vyjadrenia nie sú pravdivé. "Zvolená trasa zaťaží prepravu o 0,01 percenta, čo predstavuje šesť nákladných vozidiel denne, pričom bola zvolená trasa tak, aby sa vyhla malackej nemocnici," uviedla spoločnosť v liste primátorovi, ktorý poskytla TASR. "K súhlasnému stanovisku s vydaním územného rozhodnutia zo strany Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) sa naša spoločnosť dopracovala po dlhodobom úsilí a vykonaní aj doplňujúcich zmien v projektovej dokumentácii," uvádza spoločnosť v písomnosti. Poukázala tiež na to, že Říhove vyjadrenia poškodzujú dobré meno spoločnosti a ak by sa opakovali, firma je pripravená brániť sa právnou cestou.



Hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Veronika Slamková v súvislosti s napadnutým rozhodnutím polície upozornila, že dopravný inšpektorát rieši otázky bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky s dôrazom najmä na bezkolízne riešenie organizácie dopravy. "Tak, ako aj v iných prípadoch, tak aj vo veci vydania uvedeného súhlasného záväzného stanoviska sa pri svojej činnosti riadil všeobecne záväznými právnymi predpismi za využitia technických noriem a technických predpisov, ktoré riešia alebo sa dotýkajú predmetnej problematiky," zdôraznila.



Informovala tiež o tom, že voči postupu príslušníka okresného dopravného inšpektorátu podal primátor Malaciek 16. marca podnet na preskúmanie. „Príslušný nariadený orgán vyhodnotil postup DI v Malackách ako správny," informovala Slamková.