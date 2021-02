Od 22. februára otvoria v Malackách škôlky a školy na I. stupni

Malacky 12. februára (TASR) – Od pondelka 22. februára otvoria v Malackách I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Deti sa budú môcť vrátiť aj do mestských materských škôl, obnovia aj individuálnu výučbu na I. stupni základnej umeleckej školy. Od začiatku posledného februárového týždňa sa otvára tiež cirkevná Spojená škola sv. Františka Assiského pre I. stupeň a pre maturantov. TASR o tom informovala samospráva okresného sídla.



Podmienkou nástupu dieťaťa do školy je negatívny test na COVID-19 jedného z rodičov resp. zákonných zástupcov, nie starší ako sedem dní. Mesto zároveň zriaďuje dve školské odberové miesta na antigénové testovanie. Cirkevná škola má zabezpečené svoje vlastné odberové miesto.



"Je v záujme nás všetkých, aby sa deti vrátili do škôl. Veríme, že pri dôslednom dodržaní všetkých potrebných opatrení sa to podarí," uviedol primátor Juraj Říha.



Školské odberové miesta pre školy v pôsobnosti mesta na antigénové testovanie budú otvorené vždy cez víkend, prvýkrát sa môžu dať rodičia otestovať v dňoch 20. – 21. februára. Obe odberové miesta sú určené iba pre rodičov a zákonných zástupcov žiakov.



Primátor Malaciek avizoval, že mesto pripravuje prevádzku škôl aj počas jarných prázdnin 1. až 5. marca vhodnú na opakovanie či doplnenie učiva. „Záujem o jarnú školu môže rodič potvrdiť už priamo pri prvom testovaní, prípadne počas prvého nástupu dieťaťa do školy,“ doplnil Říha.