Malacky plánujú vybudovať novú obytnú štvrť s občianskou vybavenosťou

Bratislava 12. augusta (TASR) - V Malackách plánujú vybudovať novú obytnú štvrť s občianskou vybavenosťou. Vyrásť tam majú rodinné a bytové domy, bývanie pre seniorov či materská škola. Vyplýva to zo zámeru, ktorý investor - spoločnosť Horima - predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby sú odhadované na približne 46 miliónov eur.



"Projekt Malacky Horima je architektonicky koncipovaný tak, aby vhodne zapadol do prostredia, v ktorom je situovaný," uviedol investor v zámere. Dotknuté územie sa nachádza vo východnej časti mesta Malacky.



V zámere investor priblížil, že v južnej časti územia sa má nachádzať zástavba 16 rodinných domov a jedného bytového domu. V severnej časti má pokračovať bývanie v rodinných domoch, kde sa nachádza 55 radových domov a štyri samostatne stojace rodinné domy.



"V severnej časti sa nachádza blok štyri s hniezdovou zástavbou so spoločným vnútorným poloverejným priestorom. Plocha orientovaná juhozápadne je určená na bývanie a občiansku vybavenosť," doplnil. Zároveň v blokoch sedem a osem je navrhované bývanie v bytových domoch, v ktorých sa majú nachádzať aj priestory pre občiansku vybavenosť.



Územie má byť tiež prepojené s mestom lávkou pre peších a cyklistov, ktorá pôjde ponad diaľnicu D2 a vyústi na Rakárenskej ulici. Celkovo má vzniknúť aj 498 parkovacích miest.



Výstavba sa má podľa zámeru realizovať vo viacerých etapách. Termín ukončenia výstavby prvej etapy je v roku 2027 a ukončenie výstavby druhej a tretej etapy sa plánuje o rok neskôr.