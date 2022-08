Malacky podpísali zmluvu na 2,6-miliónový príspevok na kompostáreň

Bratislava/Malacky 22. augusta (TASR) - Na výstavbu plánovanej kompostárne získali Malacky eurofondovú dotáciu vo výške 2.607.189,10 eura. Vyplýva to zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú v pondelok zverejnili v centrálnom registri zmlúv (CRZ).



Zmluva s účinnosťou od utorka (23. 8.), ktorú uzavreli 18. augusta Ministerstvo životného prostredia SR a malacká mestská spoločnosť TEKOS, poskytuje samospráve 95 percent z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 2.744.409,58 eura. Zvyšných 137.220,48 eura predstavuje päťpercentné kofinancovanie mesta.



Kompostáreň má vyrásť na mieste bývalých vodární pri vjazde do Malaciek z Plaveckého Štvrtka. Pozemky na tento účel získalo mesto do svojho majetku. Na zhotoviteľa výstavby vypíše samospráva verejné obstarávanie.



Kompostáreň umožní vyrábať štiepku a ekologicky spracúvať zelený odpad z malackých domácností. Súčasťou budú aj dva veľké hygienizačné biodomy na spracovanie kuchynského odpadu. Primátor Malaciek Juraj Říha verí, že prevádzkou kompostárne sa v meste zvýši miera separácie zeleného odpadu.