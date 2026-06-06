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Malacky privítajú konferenciu o mobilite a kvalite života v mestách
Konferenciu hostí mesto Malacky, v ktorom od roku 2017 pribudol každý rok aspoň jeden nový úsek cyklotrasy.
Autor TASR
Bratislava/Malacky 6. júna (TASR) - V dňoch 10. a 11. júna sa v Malackách uskutoční podujatie Cyklomestá 2026. S podtitulom Konferencia o mobilite a kvalite života v mestách a obciach sa zameria na inšpirácie v oblasti udržateľnej mobility a možnosti využitia eurofondov v tejto oblasti. Informovalo o tom občianske združenie Cyklokoalícia, ktorá podujatie organizuje.
„Rozvoj dopravnej infraštruktúry vrátane tej cyklistickej je na Slovensku do veľkej miery viazaný na európske zdroje. Je preto dôležité hovoriť o tom, ako bude ich použitie nastavené v budúcnosti pre rozvoj udržateľnej mobility,“ vysvetlil Dan Kollár z Cyklokoalície. Zdôraznil zároveň, že diskusia, so zastúpením splnomocnenca vlády SR pre Národný a regionálny partnerský plán Ladislava Šimka, sa zameria aj na tvorbu zmysluplných a po technickej stránke kvalitných projektov cyklistickej infraštruktúry, v rámci ktorých budú eurofondové prostriedky skutočne efektívne využité.
Kollár upozornil, že na podujatí odznejú príspevky viacerých hostí z Holandska, krajiny s vysokou podporou cyklodopravy. „Napríklad Herbert Tiemens, jeden z najuznávanejších svetových expertov na cyklodopravu, ktorý pôsobí ako hlavný radca pre dopravné politiky v meste Utrecht, či Catalien Peerdeman, ktorá pôsobila na oddelení cyklodopravy v meste Amsterdam a dnes radí mestám a štátom po celom svete,“ konkretizoval Kollár.
Konferenciu hostí mesto Malacky, v ktorom od roku 2017 pribudol každý rok aspoň jeden nový úsek cyklotrasy, tento rok tiež pribudla cyklolávka ponad diaľnicu a začína sa s výstavbou až šiestich podjazdov pre cyklistov. Súčasťou programu bude aj exkurzia po investičných zámeroch mesta.
„Rozvoj dopravnej infraštruktúry vrátane tej cyklistickej je na Slovensku do veľkej miery viazaný na európske zdroje. Je preto dôležité hovoriť o tom, ako bude ich použitie nastavené v budúcnosti pre rozvoj udržateľnej mobility,“ vysvetlil Dan Kollár z Cyklokoalície. Zdôraznil zároveň, že diskusia, so zastúpením splnomocnenca vlády SR pre Národný a regionálny partnerský plán Ladislava Šimka, sa zameria aj na tvorbu zmysluplných a po technickej stránke kvalitných projektov cyklistickej infraštruktúry, v rámci ktorých budú eurofondové prostriedky skutočne efektívne využité.
Kollár upozornil, že na podujatí odznejú príspevky viacerých hostí z Holandska, krajiny s vysokou podporou cyklodopravy. „Napríklad Herbert Tiemens, jeden z najuznávanejších svetových expertov na cyklodopravu, ktorý pôsobí ako hlavný radca pre dopravné politiky v meste Utrecht, či Catalien Peerdeman, ktorá pôsobila na oddelení cyklodopravy v meste Amsterdam a dnes radí mestám a štátom po celom svete,“ konkretizoval Kollár.
Konferenciu hostí mesto Malacky, v ktorom od roku 2017 pribudol každý rok aspoň jeden nový úsek cyklotrasy, tento rok tiež pribudla cyklolávka ponad diaľnicu a začína sa s výstavbou až šiestich podjazdov pre cyklistov. Súčasťou programu bude aj exkurzia po investičných zámeroch mesta.