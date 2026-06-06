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Malacky privítajú konferenciu o mobilite a kvalite života v mestách

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Na snímke kaštieľ a park v Malackách. Foto: TASR - Dano Veselský

Konferenciu hostí mesto Malacky, v ktorom od roku 2017 pribudol každý rok aspoň jeden nový úsek cyklotrasy.

Autor TASR
Bratislava/Malacky 6. júna (TASR) - V dňoch 10. a 11. júna sa v Malackách uskutoční podujatie Cyklomestá 2026. S podtitulom Konferencia o mobilite a kvalite života v mestách a obciach sa zameria na inšpirácie v oblasti udržateľnej mobility a možnosti využitia eurofondov v tejto oblasti. Informovalo o tom občianske združenie Cyklokoalícia, ktorá podujatie organizuje.

Rozvoj dopravnej infraštruktúry vrátane tej cyklistickej je na Slovensku do veľkej miery viazaný na európske zdroje. Je preto dôležité hovoriť o tom, ako bude ich použitie nastavené v budúcnosti pre rozvoj udržateľnej mobility,“ vysvetlil Dan Kollár z Cyklokoalície. Zdôraznil zároveň, že diskusia, so zastúpením splnomocnenca vlády SR pre Národný a regionálny partnerský plán Ladislava Šimka, sa zameria aj na tvorbu zmysluplných a po technickej stránke kvalitných projektov cyklistickej infraštruktúry, v rámci ktorých budú eurofondové prostriedky skutočne efektívne využité.

Kollár upozornil, že na podujatí odznejú príspevky viacerých hostí z Holandska, krajiny s vysokou podporou cyklodopravy. „Napríklad Herbert Tiemens, jeden z najuznávanejších svetových expertov na cyklodopravu, ktorý pôsobí ako hlavný radca pre dopravné politiky v meste Utrecht, či Catalien Peerdeman, ktorá pôsobila na oddelení cyklodopravy v meste Amsterdam a dnes radí mestám a štátom po celom svete,“ konkretizoval Kollár.

Konferenciu hostí mesto Malacky, v ktorom od roku 2017 pribudol každý rok aspoň jeden nový úsek cyklotrasy, tento rok tiež pribudla cyklolávka ponad diaľnicu a začína sa s výstavbou až šiestich podjazdov pre cyklistov. Súčasťou programu bude aj exkurzia po investičných zámeroch mesta.
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