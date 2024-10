Říha: S tendrom na výstavbu križovatky D2-Rohožník sa ráta v marci

Bratislava 10. októbra (TASR) - Do marca 2025 má byť vyhlásené verejné obstarávanie na stavbu diaľničnej križovatky D2-Rohožník. Na sociálnej sieti to v súvislosti so stredajším (9. 10.) uznesením vlády na výjazdovom rokovaní v Modre uviedol primátor Malaciek Juraj Říha.



Ocenil zároveň iniciatívu ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD). "Oproti pôvodnému návrhu prišiel s ešte ambicióznejším krokom - do marca 2025 má byť vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa stavby pre križovatku D2-Rohožník a rovnako do marca budúceho roka má byť vybraný projektant pre projektovú dokumentáciu k novej diaľničnej križovatke D2-Studienka," spresnil malacký primátor.



Výstavba diaľničnej križovatky D2-Rohožník výrazne pomôže Malackám vyriešiť odklon tranzitnej kamiónovej dopravy prechádzajúcej v súčasnosti mestom.



Podľa pôvodného návrhu uznesenia v rámci opatrení na zlepšenie hospodárskej a sociálnej situácie v okresoch Malacky a Pezinok mal minister dopravy pre križovatku D2-Rohožník dokončiť projektovú prípravu a získať stavebné povolenie do septembra 2027, pre križovatku D2-Studienka mal stavebné povolenie získať do konca marca 2030.