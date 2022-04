Školy v Malackách už prijali aj žiakov z Ukrajiny

Malacky 1. apríla (TASR) – Deti, ktoré spolu s rodičmi utiekli na Slovensko pred ruskou agresiou na Ukrajine, prijali aj školy v Malackách. Vo väčšine prípadov ide o niekoľko detí, jednotlivé školy pre nich hľadajú možnosti čo najrýchlejšej adaptácie. Informuje o tom mesto.



V malackej materskej škole prijali tri dievčatá z Ukrajiny, bude s nimi pracovať i školská psychologička. "Na záskok počas dlhodobej PN na pozíciu upratovačky zamestnali v škôlke aj jednu ukrajinskú mamičku," doplnilo mesto. Rovnako si jedna z ukrajinských mamičiek našla uplatnenie aj v Materskej škole Nepoškvrneného srdca Panny Márie (cirkevnej škôlke), kde pôsobí ako asistentka. Do tejto škôlky prijali deväť ukrajinských detí, troch chlapcov a šesť dievčat.



V troch základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto, prijali 14 ukrajinských detí do rôznych ročníkov. Školy pre nich spustili alebo pripravujú kurz slovenského jazyka pre rýchlejšiu adaptáciu a prekonanie jazykovej bariéry. "V niektorých prípadoch s aklimatizáciou pomáhajú aj príbuzní detí, ktoré žijú v Malackách už dlhšie, v základnej škole na Záhoráckej ulici tiež iné deti z Ukrajiny, ktoré sa s rodičmi pred časom prisťahovali do mesta a do školy chodia už niekoľko mesiacov,“ objasnila samospráva.



Cirkevná Spojená škola sv. F. Assiského prijala do základnej školy päť ukrajinských detí, pre ktoré plánuje vyučovanie v ukrajinskom jazyku s učiteľkou z Ukrajiny žijúcou v Malackách. V cirkevnom gymnáziu prijali dvoch ukrajinských študentov. "K ich začleneniu do kolektívu napomáhajú komunikačné zručnosti v anglickom jazyku,“ priblížilo mesto.



O štúdium v štátnom gymnáziu a v základnej umeleckej škole zatiaľ neprejavil záujem žiaden žiak z Ukrajiny. Centrum voľného času už navštevuje deväť žiakov, niektorí sa zapoja od piatka. „Pedagógovia však už komunikujú aj s ďalšími,“ dodalo mesto.