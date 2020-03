V Malackách a okolí nový prípad COVID-19 nepribudol

Malacky 9. marca (TASR) - V Malackách a okolí sa neobjavil ďalší prípad infikovania novým koronavírusom, spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Mesto to potvrdilo po pondelkovom rokovaní mestského krízového štábu.



Samospráva však prijíma ďalšie preventívne opatrenia. "Na základe rozhodnutia krízového štábu sa prerušuje prevádzka športovej haly Malina vrátane krytej plavárne," uviedla samospráva na sociálnej sieti. I fungovanie mestského úradu (MsÚ) je upravené. Obyvateľov vyzýva mesto k elektronickej či písomnej forme komunikácie. "Ak je nevyhnutný osobný kontakt, prosíme, aby sa obyvatelia nepohybovali po budove MsÚ, ale aby doklady odovzdali v podateľni úradu na prízemí, " dodala samospráva.



Malacky už v sobotu (7. 3.) prerušili prevádzku školských a mimoškolských zariadení na jeden týždeň. V domácej karanténe je podľa primátora desať osôb z mestského centra sociálnych služieb, ktoré boli v blízkom kontakte s nakazenou ženou z obce Kostolište, u ktorej v sobotu potvrdili nový koronavírus. Mestským a súkromným organizáciám krízový štáb mesta Malacky nariadil zrušiť hromadné kultúrne, sociálne a športové podujatia na území Malaciek. Vo všetkých organizáciách zároveň nariadili aj vykonávať pravidelnú dezinfekciu.



K preventívnym opatreniam vyzýva nemocnica v Malackách. Pacientov prosí o minimalizáciu vstupu do nemocnice. "V prípade príznakov ochorenia dýchacích ciest nechoďte osobne do čakárne. Telefonicky kontaktujte svojho lekára alebo operačné stredisko," uviedlo zdravotnícke zariadenie.



V súvislosti s pribúdajúcimi prípadmi potvrdení ochorenia COVID-19 v pondelok na päť dní uzatvorili na území Bratislavy základné a materské školy, základné umelecké školy a centrá voľného času v pôsobnosti hlavného mesta a jeho mestských častí. Hlavné mesto prerušilo aj činnosť svojich kultúrnych inštitúcií, uzatvorilo aj mestské športoviská, samosprávy rušia i kultúrne a spoločenské podujatia. Rovnako postupovali aj v Stupave, prevádzku materskej školy prerušili aj v Borinke, v ďalších obciach v okolí hlavného mesta takisto rušia kultúrne a spoločenské podujatia.



Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom hovorkyne Zuzany Eliášovej v pondelok oficiálne potvrdilo na území SR päť prípadov nákazy novým koronavírusom.