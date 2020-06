V malackom Pálffyovskom kaštieli otvárajú sezónu

Malacky 12. júna (TASR) – Dnes o 14:00 otvárajú sezónu v malackom Pálffyovskom kaštieli. "Počas piatka budú komentované prehliadky so sprievodcom každú polhodinu až do 17:30," oznamuje mesto Malacky na webe.



Pripomína, že od 17:00 bude na nádvorí kaštieľa tiež marionetové divadelné predstavenie Zlatá priadka v podaní Divadla Žihadlo. "V kaštieli si môžu návštevníci pozrieť stálu expozíciu Pálffyovskú izbu i dve nové sezónne výstavy Komunikačná technika a Zdravotníctvo," dodáva samospráva.



V júni bude Pálffyovský kaštieľ otvorený pre verejnosť počas víkendových popoludní, v piatok od 14:00 do 17:00, v sobotu a v nedeľu od 14:00 do 18:00. Návštevníci musia dodržiavať platné hygienické oparenia vrátane povinného rúška.