V piatok štartujú práce na nadjazde v centre Malaciek

Malacky 6. augusta (TASR) - V piatok 8. augusta sa začína oprava mostných záverov na nadjazde v centre Malaciek. Doprava bude vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu pomocou mobilného semafora. Informuje o tom mesto na sociálnej sieti.



„Prvá etapa prác je plánovaná od 8. do 15. augusta. V tomto termíne bude uzavretý pruh smerom do centra. V druhej etape, od 16. do 31. augusta, bude uzavretý pruh smerom von z mesta,“ približuje samospráva. Upozorňuje taktiež, že v opravovanom úseku bude obmedzená rýchlosť na 30 kilometrov za hodinu.



Harmonogram prác je naplánovaný tak, aby boli hotové do začiatku školského roka.