V prvý deň prevádzky odberových miest urobili v Malackách 2556 testov

Bratislava 21. januára (TASR) – Počas stredy, prvého dňa prevádzky piatich odberových miest v Malackách, vykonali 2556 testov, 44 z nich vyšlo pozitívnych. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti.



Od stredajšieho rána pribudlo k dovtedajším dvom odberovým miestam v malackom kaštieli a v kasárňach na sídlisku Juh ďalšie tri v miestnych školách. Podľa odhadov mesta zvýšili kapacitu o 12 500 termínov. Ak by ani päť odberových miest nestačilo pokryť záujem verejnosti, mesto je pripravené zriadiť ďalšie.



Všetky zriadené odberové miesta budú k dispozícii do 26. januára, v kasárňach nie je potrebná rezervácia, na ostaných miestach je potrebné sa zaevidovať sa na presný termín. Linky na objednanie nájdu záujemcovia na webe mesta.



Vláda v nedeľu po týždni diskusií rozhodla, že uskutoční od 18. do 26. januára kontinuálny skríning, ktorý má ukázať aktuálny stav pandémie nového koronavírusu na celom Slovensku. Testovanie nie je povinné, no po 27. januári bude pri ceste do práce, ale aj do prírody podmienkou negatívny test. Oslobodené z tejto povinnosti sú len niektoré skupiny a prípady, napríklad seniori nad 65 rokov a mládež do 15 rokov, povolená bude aj cesta na pracovný pohovor, limitovanú výnimku pri pobyte vonku majú i mamičky s malými deťmi.