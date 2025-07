Malacky vyhlásili výzvu na obnovu kaplnky, nádvoria i fasády kaštieľa

Malacky 20. júla (TASR) - V Pálffyovskom kaštieli v Malackách plánuje mesto renovovať nádvorie, vnútorné fasády na nádvorí i kaplnku. Zhotoviteľa či zhotoviteľov hľadá prostredníctvom výzvy na predkladanie ponúk, ktorú zverejnili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Predbežná hodnota zákazky je 1.574.099 eur bez DPH, zároveň je rozdelená na tri samostatné časti. V rámci rekonštrukcie kaplnky by mali odstrániť mladšie, pamiatkovo nehodnotné úpravy a obnoviť staršiu, hodnotnú etapu stavby. Pri obnove nádvoria by sa okolo centrálneho prvku - studne s plastikou jeleňa mala položiť viacúčelová dlažba. V prípade obnovy fasády budú v navrhovanej 1. etape predmetom štyri vnútorné fasády na nádvorí.



Záujemcovia môžu ponuky predložiť do 8. augusta.



Kaštieľ, postavený v polovici 17. storočia, získal svoju terajšiu klasicistickú podobu prestavbou na začiatku 19. storočia. Až do roku 1918 bol rodovým sídlom šľachtického rodu Pálffyovcov. Neskôr ho obýval františkánsky rád, po 2. svetovej vojne v ňom zriadili kasárne a na konci 50-tych rokov minulého storočia nemocnicu. Od roku 2007 je vo vlastníctve mesta, ktoré postupne pamiatku rekonštruuje a sprístupňuje verejnosti.