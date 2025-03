Malacky vyhlásili výzvu na opravu záchytného parkoviska pri parku

Malacky 18. marca (TASR) - Mesto Malacky plánuje zrekonštruovať záchytné parkovisko pri Zámockom parku. Okrem zvýšenia kapacity parkovacích plôch má byť súčasťou revitalizácie priestoru i modernizácia autobusových zastávok a úprava chodníkov na Legionárskej ulici. Vyplýva to z výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Samospráva v opise zákazky spresnila, že kapacita parkoviska by sa mala zvýšiť o 27 miest. "Celkový počet parkovacích miest bude 98, z toho štyria státia pre imobilných, plocha spevnených plôch a komunikácií 2971,7 m2," uviedlo mesto. "V rámci rekonštrukcie parkoviska sa vyhotoví prístrešok úschovne bicyklov, prístrešok autobusovej zastávky, terénne schody a madlo, pribudnú exteriérové lavičky," dodal obstarávateľ.



Predpokladaná hodnota investície je 1.044.842,74 eura bez DPH. Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 8. apríla.