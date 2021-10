Malacky vyhlásili výzvu na ponuky výstavby podzemnej garáže v centre

Malacky 11. októbra (TASR) - Plánovaná výstavba hromadnej podzemnej garáže v centre Malaciek postúpila do fázy hľadania zhotoviteľa. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili v pondelok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predpokladaná hodnota zákazky je 2.045.425,75 eura bez DPH.



"Objekt hromadnej verejnej podzemnej garáže bude objekt s funkciou parkovania osobných automobilov, motocyklov a bicyklov pre verejnosť a potrebným zázemím," opisuje mesto zákazku, na ktorú môžu záujemcovia reagovať ponukou do 1. novembra 2021.



Výstavba podzemnej garáže je súčasťou revitalizácie centra Malaciek, priestorovo nadväzuje na výstavbu polyfunkčného centra Severín. Podzemnú garáž by malo doplniť pešie námestie.



Hovorkyňa mesta Ľubica Pilzová doplnila, že projekt ráta s využitím dažďovej vody, ktorá by mala zásobovať fontánu a zeleň na pešom námestí nad podzemnými garážami. V podzemnej garáži sa použije elektronický systém riadenia parkovania, garáž s námestím bude spájať samostatný peší vchod s výťahom.



So začiatkom verejného obstarávania rátala samospráva skôr, zbrzdili ho však námietky v procese schvaľovania. Podľa mesta išlo o účelové konanie, ktorého dôsledkom je nielen oneskorenie, ale aj predraženie projektu vzhľadom na dramatické zvýšenie cien stavebného materiálu. "Skončenie procesu verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác predpokladáme do konca novembra 2021, vlastná realizácia sa odhaduje na sedem mesiacov,“ oznámila hovorkyňa.