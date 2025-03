Malacky zverejnili výzvu na výstavbu cyklotrasy

Bratislava/Malacky 11. marca (TASR) - Mesto Malacky hľadá zhotoviteľa cyklotrasy v úseku Duklianskych hrdinov - Na majeri. Predbežná hodnota investície je 3.718.224 eur bez DPH. Vyplýva to z výzvy na predkladanie ponúk, ktorú v utorok zverejnili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



"Navrhovaný úsek cyklotrasy nadväzuje na plánovaný úsek cyklotrasy vedený cez Zámocký park, zároveň sa napája na plánované pokračovanie cyklistickej infraštruktúry po Rakárenskej ulici v smere na lávku pre cyklistov ponad diaľnicu D2 do územia Majer," spresnila samospráva v opise zákazky, pričom upozornila, že navrhovaný úsek vedie v blízkosti malackej nemocnice.



Záujemcovia môžu ponuky predložiť do 28. marca, hodnotiacim kritériom je cena. Samospráva použije na úhradu nákladov eurofondy.