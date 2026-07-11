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Malatiná je dejiskom jubilejného 25. ročníka festivalu Bačovské dni
Počas dvoch festivalových dní čaká návštevníkov program plný folklóru, tradícií a remesiel.
Autor TASR
Malatiná 11. júla (TASR) - Oravská obec Malatiná v okrese Dolný Kubín opäť po roku ožije valaskou kultúrou. Jubilejný 25. ročník medzinárodného festivalu Bačovské dni, ktorý sa začne v sobotu popoludní a potrvá do nedele (12. 7.), predstaví súčasné i tradičné podoby pastierstva.
Počas dvoch festivalových dní čaká návštevníkov program plný folklóru, tradícií a remesiel. Chýbať nebudú rôzne súťaže ako napríklad sobotňajšia súťaž o najkrajšie jahňa a v nedeľu potom súťaž v práskaní bičom či súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka. Diváci budú hodnotiť jednotlivé výrobky v kategóriách hrudkový syr, údený syr, oštiepok a žinčica.
Pripravený je aj tradičný malatinský jarmok, tvorivé dielne a ukážky ľudových remesiel. V amfiteátri sa predstavia rôzne folklórne zoskupenia, ale aj ochotnícky divadelný súbor Úboč z Oravského Bieleho Potoka. Vrcholom festivalu bude koncert Kandráčovcov.
Festival sa organizuje od roku 1993 v regióne, ktorý má bohatú valaskú tradíciu. Usporiadatelia ním chcú najmä najmladšej generácii sprostredkovať tradíciu a súčasnosť pastierstva a jeho prejavov lákavými formami, ich zapojením do sprievodných aktivít. Festival pripravila obec Malatiná, z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia. Záštitu nad jubilejným 25. ročníkom Bačovských dní prevzali prezident SR Peter Pellegrini a ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).
Počas dvoch festivalových dní čaká návštevníkov program plný folklóru, tradícií a remesiel. Chýbať nebudú rôzne súťaže ako napríklad sobotňajšia súťaž o najkrajšie jahňa a v nedeľu potom súťaž v práskaní bičom či súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka. Diváci budú hodnotiť jednotlivé výrobky v kategóriách hrudkový syr, údený syr, oštiepok a žinčica.
Pripravený je aj tradičný malatinský jarmok, tvorivé dielne a ukážky ľudových remesiel. V amfiteátri sa predstavia rôzne folklórne zoskupenia, ale aj ochotnícky divadelný súbor Úboč z Oravského Bieleho Potoka. Vrcholom festivalu bude koncert Kandráčovcov.
Festival sa organizuje od roku 1993 v regióne, ktorý má bohatú valaskú tradíciu. Usporiadatelia ním chcú najmä najmladšej generácii sprostredkovať tradíciu a súčasnosť pastierstva a jeho prejavov lákavými formami, ich zapojením do sprievodných aktivít. Festival pripravila obec Malatiná, z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia. Záštitu nad jubilejným 25. ročníkom Bačovských dní prevzali prezident SR Peter Pellegrini a ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).