Vynovená pajta na Grúni je letným lákadlom pre Slovákov i cudzincov

Malatiná 31. augusta (TASR) – Obnovenú pajtu na Grúni, symbol oravskej obce Malatiná, si v letných mesiacoch prichádzajú obzrieť slovenskí i zahraniční turisti. Drevená stavba sa nachádza na poľnej ceste asi hodinu chôdze medzi Malatinou a Veľkým Borovým v lokalite Grúň. Televízni diváci ju poznajú ako rodný dom hlavného hrdinu vo filme Sokoliar Tomáš.



"Pajta v minulosti slúžila ako ochrana pred nepriaznivým počasím. Naša dedina je charakteristická polohou vo vysokej nadmorskej výške, takže keď na jar alebo v jeseni napadol sneh, bačovia zahnali svoje ovečky do pajty," priblížil pre TASR starosta Malatinej Zdenko Kubáň.



Drevenica je v súčasnosti na Orave pomerne ojedinelou stavbou. Ako sa uvádza v publikácii Malatiná z roku 2013, pôvodný rozľahlý nízky zrub zastrešený sedlovou strechou s vysokou podlomenicou postavili ešte v roku 1947. Vybudovať ho mali priamo Malatinčania. Tí si vo filme Sokoliar Tomáš síce nezahrali, no o to viac režisér využíval v scénach miestnu krajinu. "Pred časom sa pajtu podarilo úplne obnoviť, keďže sa na nej prejavil zub času a urgentne to potrebovala. Vďaka projektu cezhraničnej spolupráce sme totiž získali 130.000 eur na podporu a zveľadenie našich bačovských a valaských tradícií," doplnil starosta.



Okrem obnovy drevenej pajty sa v Malatinej podarilo vybudovať bačovskú kolibu, ktorá je vybavená bačovským riadom. Návštevník sa tak môže vrátiť do histórie a zistiť, ako to na salaši alebo v kolibe kedysi vyzeralo. "O symboly bačovstva v našej obci je záujem. Hlavne pajtu každoročne navštívi množstvo turistov, menších či väčších skupín. Mali sme tu napríklad veľkú skupinu skautov z Česka, no v pajte nocovali aj skupiny študentov, milovníci prírody či ľudia hľadajúci oddych v okolí Chočských vrchov," zhodnotil Kubáň.