M.Albert: Kraj má ubrať zo zástupných tém, z tých sa ľudia nenajedia

Zvolen 19. októbra (TASR) – Michal Albert kandiduje na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) po prvý raz. Kandiduje s podporou Komunistickej strany Slovenska (KSS). Pracoval však už na Úrade BBSK, a to ako zástupca riaditeľa v čase, keď bol predsedom Marian Kotleba. Ako vraví, videl, s akými problémami sa trápia bežní ľudia. Chce preto pomáhať ľuďom aspoň tam, kde to ide a v rámci možností, ktoré sú dané. Rozhovor s Michalom Albertom je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na predsedu BBSK.







-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu samosprávneho kraja a prečo s podporou politickej strany?-



Na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja som v minulosti pracoval aj ako zástupca riaditeľa Úradu BBSK, aj ako vedúci oddelenia styku s verejnosťou a protokolu. Videl som, s akými problémami sa trápia bežní ľudia. Chceme pomáhať ľuďom aspoň tam, kde to ide a v rámci možností, ktoré sú dané. Chceme tiež počas kampane poukazovať na to, čo je zlé a čo treba zmeniť. S podporou politickej strany KSS mám veľmi dobrú skúsenosť, členovia KSS a jej vedenie sú dobrí a čestní ľudia, ochotní pomáhať, s ktorými sa mi vždy spolupracovalo maximálne dobre, ľudsky a konštruktívne. A KSS hovorí, ako veci naozaj sú, bez zástupných tém, ktoré používajú tie "najlepšie a najdokonalejšie" strany a ktoré majú len ľudí opiť rožkom.







-V akom stave sa podľa vás nachádza kraj, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?-



Kraj sa z hľadiska PR a propagácie nachádza v najlepšom stave na svete. Ale ako sa hovorí, z marketingu a propagácie sa ešte nikto nenajedol. Kraj má mnoho nedostatkov, mnohé oblasti sa riešia slabo, ale na marketing a propagáciu sa vždy peniaze nájdu. Na ľudí nie, tam sa budú za štandardných politikov hľadať len výhovorky, prečo sa to nedá. Veľkým problémom sú nezamestnanosť, zdravotníctvo, sociálne služby, zničená infraštruktúra, upadajúci majetok BBSK, ktorý sa mohol využiť pre ľudí, ale radšej ho nechajú chátrať. A mnoho ďalších problémoch, na ktoré treba viac ako len tento krátky rozhovor.







- Akým problémom kraj čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-



Táto otázka by si vyžadovala odpoveď aj na sto strán. Problémom je zdravotníctvo, je potrebné konečne začať motivovať lekárov, aby zostali v kraji. A problémov je ďaleko viac. BBSK má rozpočet v takej výške, že bežný človek si toľko peniazí ani nevie predstaviť vedľa seba. Je neférové naďalej ich klamať, že peniaze nie sú. Sú, ale treba si naliať čistého vína, kam idú. A či mnohé projekty nie sú zbytočné a predražené. Určite je potrebné ubrať z oblastí, kde nie sú také nevyhnutne potrebné, napríklad marketing. A dať ich tam, kde sa z nich "ľudia najedia". Tiež je potrebné začať uvažovať o tom, či poučka, ktorú nám tlačili, že štát či VÚC sú zlými vlastníkmi, je pravdivá a osožná. Určite kraju pomáha, keď sa majetok BBSK predá súkromníkovi? Lebo súkromníkovi ide o zisk, nie o ľudí. V kapitalizme je predsa zisk najdôležitejší, a to aj na úkor ľudí.







- Aké sú priority vášho programu, čo chcete v kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky chcete venovať, prípadne na čo nadviazať?



Položili ste najlepšie otázky, aké som doteraz v kampani v médiách videl. Idú k podstate vecí, čo je dôležité. Verím, že ľudia budú chcieť hlavne podstatu a nenechajú sa zatiahnuť do zástupných tém alebo ako Hlina hovorí, do dymových signálov. Priorita je každá z oblastí, v ktorej má kraj kompetenciu. No najvyššou musí byť to, čo sa ľudí každodenne dotýka. Lebo ľudia sa nenajedia z počtu 'selfíčok' predsedu či podpredsedu kraja. Zmeniť chcem aj to, aby sme si začali hovoriť pravdu. Zmenšená propagácia kraja musí byť o podstate a pravde, nie o zástupných témach. Priority sú zdravotníctvo, domovy sociálnych služieb, cesty, práca, prioritou musia byť ľudia, nie drahé selfie z predražených projektov.







- Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?-



Kandidujem za Komunistickú stranu Slovenska, ktorá má síce množstvo členov, no zväčša starších ľudí. V rámci možností sa snažia pomáhať, ako to len ide. Potešilo ma, že v jednej obci dali môj leták na klasickú komunistickú nástenku. Pokiaľ ide o samotné rozdávanie letákov, postupujem sám, keďže sú to dni a noci práce, keďže ešte ako-tak vládzem aj ponocovať, a tak v rámci možností využívam aj noci.







V BBSK sú ôsmi kandidáti na predsedu kraja. Ako nezávislí kandidujú Ondrej Lunter a Adrian Polóny. O hlasy voličov sa budú uchádzať aj Miroslav Suja za stranu Republika, Rudolf Huliak za stranu Národná koalícia/Nezávislí kandidáti, Marek Kotleba za ĽSNS, Michal Albert za Komunistickú stranu Slovenska, Maroš Čupka za stranu Socialisti.sk a Jozef Sásik za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku.