Maľbu Archívnej veže Oravského hradu uvidia návštevníci začiatkom leta

Oravský Podzámok 10. mája (TASR) – Na Oravskom hrade pokračuje postupná obnova objektov. Začiatkom leta budú môcť návštevníci vidieť vynovenú fasádu a zreštaurovanú maľbu Archívnej veže. Informovala o tom riaditeľka správcovského Oravského múzea Mária Jagnešáková.



Ako uviedla, v tomto roku si pripomínajú 70. výročie od rozsiahlej generálnej obnovy Oravského hradu. "Aj my chceme po sebe niečo zanechať, preto pripravujeme investičné a cezhraničné projekty. Nezabudli sme ani na milovníkov historických podujatí a do kalendária sme zaradili zopár noviniek," načrtla Jagnešáková.



Koncom apríla na hrade otvorili hlavnú letnú turistickú sezónu. "Ako každý rok, i v tomto roku sme mali pred otvorením sezóny veľa práce, a to nielen v hrade, ale aj v ostatných expozíciách múzea. Zúčastnili sme sa aj na niekoľkých výstavách cestovného ruchu v zahraničí. Cieľom bolo ešte viac upriamiť pozornosť zahraničných klientov na skvosty Oravy, medzi ktoré patria kultúrno-historické pamiatky Oravský hrad a Oravská lesná železnica," priblížila riaditeľka.



Dodala, že hrad bude počas pracovných dní v máji otvorený od 9.00 do 15.00 h a počas víkendu od 9.00 do 16.00 h. Návštevníci si môžu vybrať z troch okruhov.



Oravský hrad postavili na skale nad riekou Orava v Oravskom Podzámku ako "orlie hniezdo". Je jednou z najnavštevovanejších turistických atrakcií severného Slovenska. Hrad začali budovať na mieste starého dreveného hrádku po tatárskom vpáde v roku 1241. Tvorí ho rad budov sledujúcich tvar hradného vrchu a brala. V roku 1556 sa dostal do rúk Thurzovcom, ktorí uskutočnili jeho najrozsiahlejšiu prestavbu. Dnešnú podobu dostal Oravský hrad v roku 1611.