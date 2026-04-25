Malé lavínové nebezpečenstvo: Platí v Tatrách
Autor TASR
Liptovský Hrádok 25. apríla (TASR) - Vo Vysokých, v Západných a Nízkych Tatrách platí v sobotu malé lavínové nebezpečenstvo zodpovedajúce prvému stupňu päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby v Liptovskom Hrádku.
Snehová pokrývka je vo všeobecnosti stabilná. Za poslednú periódu sneženia napadlo do päť centimetrov nového snehu, ktorý sa stabilizoval. Uvoľnenie lavíny je možné iba ojedinele na exponovaných južných svahoch najmä s príchodom poludnia a oteplení. Samovoľné lavíny sa neočakávajú.
„V sobotu bude počasie ovplyvňovať rozhranie medzi tlakovou výšou a nížou, bude vrcholiť prílev teplého vzduchu. Očakávame jasné a teplé počasie. Snehová pokrývka je vo všeobecnosti stabilná. Súvislá snehová pokrývka sa nachádza v závislosti od orientácie od výšky 1300 až 1700 metrov nad morom. Jej výška dosahuje 30 až 150 centimetrov, najviac snehu je v Nízkych Tatrách,“ doplnilo SLP.
