Malé Leváre hlásia prekvapujúcu účasť,riešili incident váhavého voliča

Malé Leváre 29. februára (TASR) – Volebná účasť v sobotných voľbách do Národnej rady SR v Malých Levároch na Záhorí prekoná čísla spred štyroch rokov, ktoré zaradili obec v parlamentných voľbách k samosprávam s najnižšou účasťou. "Aj pre nás samých je to milým prekvapením a myslím, že dosiahneme naozaj pekné číslo,“ skonštatoval pre TASR predseda okrskovej volebnej komisie Peter Bečvář.



Voliči sa v malej volebnej miestnosti striedajú od začiatku hlasovania. „Stáva sa, že musia počkať vonku, prípadne v chodbičke, berú to však bez problémov, sú disciplinovaní,“ uviedol predseda komisie. Priznal, že jeden incident predsa len museli riešiť. „Jeden z voličov si zobral hlasovacie lístky, dožadoval sa najskôr náhradnej sady, lebo v nich nevedel nájsť subjekt, ktorý chcel voliť. Keď ich dostal, napokon oznámil, že sa musí rozhodnúť a odišiel,“ priblížil rušivý moment, ktorý bol v pokojnom priebehu volieb jedinou výnimkou.



Pokojnú atmosféru hlasovania potvrdili aj v susedných Veľkých Levároch. „Aj v našom prípade záujem prevyšuje zvyčajný interes o voľby, od siedmej sa naozaj len sporadicky stáva, že vo volebnej miestnosti nemáme nikoho,“ uviedli členky jednej z troch okrskových komisií vo Veľkých Levároch.



Voliči v Malých i Veľkých Levároch majú pomerne jasnú predstavu o tom, čo by mali výsledky volieb priniesť. "Aby sa konečne našli ministri, ktorí sa zaujímajú o ľudí, nie o svoje stoličky,“ povedala jedna z voličiek rýdzou záhoráčtinou. "Neísť voliť nie je správne, lebo je na nás, kto tu bude vládnuť. Veci, ktoré by sa mali zmeniť, sú v podstate všetky,“ dodala ďalšia. „Podstatné je, aby sa potierala korupcia a zabránilo nárastu extrémizmu," dodal ďalší volič, ktorý v sobotných voľbách využil svoje voličské právo.



V celom Bratislavskom kraji je 582 volebných okrskov, v okrese Malacky 56.