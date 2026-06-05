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Malé Leváre hľadajú zhotoviteľa rekonštrukcie pavilónov ZŠ

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 25. júna.

Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - Obec Malé Leváre v okrese Malacky hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie pavilónov základnej školy, ktorá má zvýšiť energetickú efektívnosť objektov. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili v piatok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Obstarávateľ v predmete zákazky spresnil, že sa týka zateplenia dvoch samostatne stojacich pavilónov, výmeny krovu v jednom z nich i doplnení zdroja tepla o obnoviteľný zdroj. Predpokladaná hodnota investície je 597.282,67 eura bez DPH. Na financovanie použije obec eurofondy.

Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 25. júna.
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