Malí futbalisti z Ukrajiny našli útočisko v Bánovciach nad Bebravou

Na snímke ukrajinská žena a mladí ukrajinskí futbalisti na futbalovom štadióne v Bánovciach nad Bebravou, 14. marca 2022. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Na snímke mladí ukrajinskí futbalisti hrajú futbal na futbalovom štadióne v Bánovciach nad Bebravou, 14. marca 2022. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bánovce nad Bebravou 14. marca (TASR) - Útočisko pred vojnovým konfliktom našla v Bánovciach nad Bebravou i skupina 24 ľudí, z toho 19 detí z ukrajinského Vyšhorodu. Medzi nimi sú i malí futbalisti vo veku od deväť do 14 rokov, ktorí sa dostali do mesta vďaka spolupráci kyjevskej akadémie, Nikitu z ruského Petrohradu a bánovského klubu.načrtol v pondelok šéftréner mládeže Spartak Bánovce nad Bebravou Miloš Šagát.Iniciatíva podľa neho vznikla v Kyjeve, kde z futbalovej akadémie požiadali Nikitu z Petrohradu, aby sa mohli skontaktovať s niekým zo Slovenska a dostať sem deti z Vyšhorodu v kyjevskej oblasti, ktoré majú zbombardované domy a ihriská.priblížil.Pomoc utečencom poskytuje okrem klubu i miestna a krajská samospráva.priblížila primátorka Rudolfa Novotná s tým, že do Bánoviec nad Bebravou prišli v nedeľu (13.3.) večer.Bánovskí futbalisti s ukrajinskými uzatvorili družbu - priateľstvo. Samospráva je pripravená pomôcť im pri návšteve školy, trénovaní a spokojnom živote, deklarovala Novotná. Dočasné bývanie našli na internáte bánovskej strednej školy.Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) poskytol utečencom okrem ubytovania i materiálnu pomoc.ozrejmil predseda TSK Jaroslav Baška.Krajská samospráva podľa neho pomáha utečencom pri vybavovaní povolení na cudzineckej polícii, rovnako im chce poskytnúť výučbu slovenského jazyka a zabezpečuje tiež ich antigénové testovanie.vyzval Šagát.