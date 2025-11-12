Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
MALÍ HRDINOVIA: Ocenili chlapcov,ktorí zavolali záchranku svojej babke

Sanitka, ilustračné foto 14.02.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Vďaka ich duchaprítomnosti bolo možné žene poskytnúť rýchlo neodkladnú zdravotnú pomoc.

Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Dvaja súrodenci z bratislavskej Karlovej Vsi vo veku desať a osem rokov pomohli ich babke. Ráno ju nevedeli zobudiť a zavolali preto tiesňovú linku 155. Vďaka ich duchaprítomnosti bolo možné žene poskytnúť rýchlo neodkladnú zdravotnú pomoc. Informovalo o tom Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) na sociálnej sieti.

„Podľa pokynov nášho operátora z Krajského operačného strediska v Bratislave ju školáci spoločnými silami otočili do stabilizovanej polohy, skontrolovali jej horné dýchacie cesty a kým desaťročný Tonko zostal pri pacientke a pokojne odpovedal na otázky operátora, mladší Dávidko dal do vchodových dverí svoju kopačku a pred bránou čakal na príjazd posádky záchrannej zdravotnej služby,“ priblížilo.

Stredisko prístup chlapcov ocenilo. „Obom chlapcom patrí veľké uznanie za duchaprítomnosť a vzájomnú spoluprácu v krízovej situácii, vďaka ktorej bola ich babičke rýchlo poskytnutá neodkladná zdravotná pomoc,“ dodalo.
