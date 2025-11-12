< sekcia Regióny
MALÍ HRDINOVIA: Ocenili chlapcov,ktorí zavolali záchranku svojej babke
Vďaka ich duchaprítomnosti bolo možné žene poskytnúť rýchlo neodkladnú zdravotnú pomoc.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 12. novembra (TASR) - Dvaja súrodenci z bratislavskej Karlovej Vsi vo veku desať a osem rokov pomohli ich babke. Ráno ju nevedeli zobudiť a zavolali preto tiesňovú linku 155. Vďaka ich duchaprítomnosti bolo možné žene poskytnúť rýchlo neodkladnú zdravotnú pomoc. Informovalo o tom Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) na sociálnej sieti.
„Podľa pokynov nášho operátora z Krajského operačného strediska v Bratislave ju školáci spoločnými silami otočili do stabilizovanej polohy, skontrolovali jej horné dýchacie cesty a kým desaťročný Tonko zostal pri pacientke a pokojne odpovedal na otázky operátora, mladší Dávidko dal do vchodových dverí svoju kopačku a pred bránou čakal na príjazd posádky záchrannej zdravotnej služby,“ priblížilo.
Stredisko prístup chlapcov ocenilo. „Obom chlapcom patrí veľké uznanie za duchaprítomnosť a vzájomnú spoluprácu v krízovej situácii, vďaka ktorej bola ich babičke rýchlo poskytnutá neodkladná zdravotná pomoc,“ dodalo.
„Podľa pokynov nášho operátora z Krajského operačného strediska v Bratislave ju školáci spoločnými silami otočili do stabilizovanej polohy, skontrolovali jej horné dýchacie cesty a kým desaťročný Tonko zostal pri pacientke a pokojne odpovedal na otázky operátora, mladší Dávidko dal do vchodových dverí svoju kopačku a pred bránou čakal na príjazd posádky záchrannej zdravotnej služby,“ priblížilo.
Stredisko prístup chlapcov ocenilo. „Obom chlapcom patrí veľké uznanie za duchaprítomnosť a vzájomnú spoluprácu v krízovej situácii, vďaka ktorej bola ich babičke rýchlo poskytnutá neodkladná zdravotná pomoc,“ dodalo.