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Mali ukradnúť obrazy a káble: Polícia obvinila štyroch mužov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ku krádeži došlo začiatkom októbra, polícia zakrátko stotožnila a vypátrala podozrivé osoby.

Autor TASR
Trenčín 9. novembra (TASR) - Trenčianska policajná vyšetrovateľka obvinila troch mužov (24, 26, 41) z prečinu porušovania domovej slobody a poškodzovania cudzej veci a 30-ročného muža pre prečin krádeže a prečin poškodzovania cudzej veci. V Novej Dubnici ukradli z priestorov súkromnej firmy obrazy a káble. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Ku krádeži došlo začiatkom októbra, polícia zakrátko stotožnila a vypátrala podozrivé osoby. Jeden z obvinených je vo väzbe, ďalší je trestne stíhaný na slobode. V prípade ďalších dvoch obvinených spracovala polícia návrh na väzobné stíhanie, o ktorom rozhodoval súd.

„V súčasnosti naďalej prebiehajú procesné úkony s cieľom objasnenia všetkých okolností prípadu. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie,“ doplnila hovorkyňa.
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