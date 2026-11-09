< sekcia Regióny
Mali ukradnúť obrazy a káble: Polícia obvinila štyroch mužov
Ku krádeži došlo začiatkom októbra, polícia zakrátko stotožnila a vypátrala podozrivé osoby.
Autor TASR
Trenčín 9. novembra (TASR) - Trenčianska policajná vyšetrovateľka obvinila troch mužov (24, 26, 41) z prečinu porušovania domovej slobody a poškodzovania cudzej veci a 30-ročného muža pre prečin krádeže a prečin poškodzovania cudzej veci. V Novej Dubnici ukradli z priestorov súkromnej firmy obrazy a káble. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Ku krádeži došlo začiatkom októbra, polícia zakrátko stotožnila a vypátrala podozrivé osoby. Jeden z obvinených je vo väzbe, ďalší je trestne stíhaný na slobode. V prípade ďalších dvoch obvinených spracovala polícia návrh na väzobné stíhanie, o ktorom rozhodoval súd.
„V súčasnosti naďalej prebiehajú procesné úkony s cieľom objasnenia všetkých okolností prípadu. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie,“ doplnila hovorkyňa.
Ku krádeži došlo začiatkom októbra, polícia zakrátko stotožnila a vypátrala podozrivé osoby. Jeden z obvinených je vo väzbe, ďalší je trestne stíhaný na slobode. V prípade ďalších dvoch obvinených spracovala polícia návrh na väzobné stíhanie, o ktorom rozhodoval súd.
„V súčasnosti naďalej prebiehajú procesné úkony s cieľom objasnenia všetkých okolností prípadu. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie,“ doplnila hovorkyňa.