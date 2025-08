Malinovo, Zálesie a Most pri Bratislave zvažujú zriadiť obecnú políciu

Bratislava 2. augusta (TASR) - V Malinove a ďalších obciach pri hlavnom meste zvažujú spoločné zriadenie obecnej polície. Dôvodom je zhoršujúca sa bezpečnostná situácia.



„Projekt je aktuálne v prípravnej fáze, máme záujem o zriadenie obecnej polície s obcami Zálesie a Most pri Bratislave,“ priblížil pre TASR vicestarosta Malinova Tomáš Čentéš. Spoločnému zámeru nahráva podľa jeho slov nielen geografická blízkosť a rovnaká bezpečnostná výzva, ale aj veľmi dobré vzťahy medzi vedením obcí. „Ambíciou je, aby bol projekt spracovaný a predstavený obecnému zastupiteľstvu ešte v tomto volebnom období,“ oznámil Čentéš.



Pripomenul, že myšlienka zriadiť obecnú políciu nie je úplne nová, v rovine úvah existuje už roky. „Avšak to, prečo sme si povedali, že teraz je tá správna chvíľa, je hlavne zhoršujúca sa bezpečnostná situácia v obciach na predmestí Bratislavy. Množia sa prípady vykrádania nehnuteľností, krádeží i drogovej trestnej činnosť, a to aj počas dňa,“ uviedol pre TASR. Upozornil, že narastajúci počet trestných činov, ale aj priestupkov v oblasti dopravy, rovnako tak i nárast drzosti i agresivity previnilcov trápi všetky obce v okolí Bratislavy. Situácii podľa jeho slov nepomáha ani poddimenzovaný personálny stav štátnej polície.



„Potrebné zdroje na projekt chceme primárne hľadať v obecnom rozpočte,“ oznámil vicestarosta Malinova. Vzhľadom na prípravnú fázu ich ešte nemožno presne vyčísliť, Čenteš však odhaduje, že pôjde o šesťcifernú sumu, ktorej výška bude záležať od toho, koľko príslušníkov bude obecná polícia mať a aké technické vybavenie jej dokážu zriaďovatelia zabezpečiť.