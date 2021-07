Malokarpatskí vinári otvárajú svoje viechy, pivnice či podbránia

Bratislava/Modra 1. júla (TASR) – Ochutnávka vín v kamenných pivniciach, podbrániach, vinohradníckych domoch či záhradách a viniciach vinárstiev. Aj to prináša projekt, v rámci ktorého otvárajú svoje viechy vinári vo Sv. Jure, Pezinku, Modre, Šenkviciach a Doľanoch. Milovníci vína si prídu na svoje od júla do konca októbra.



"Ide o koordinovaný projekt, ktorý je doplnkom k veľkým vinárskym podujatiam regionálneho charakteru. Otvorené viechy sú zároveň alternatívou pre všetkých ľudí, ktorí obľubujú komornejšiu atmosféru a osobný prístup," približuje Zuzana Tichá, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty.



Projekt nadväzuje na tradíciu výčapu vína pod viechou. V minulosti umožňovali otvorené viechy vinohradníkom a vinárom Malokarpatského regiónu za vopred dohodnutých podmienok predávať vo svojich príbytkoch víno a výrobky z hrozna. Právo výčapu vina patrilo v Uhorsku ku kráľovským právam. Po roku 1948 boli viechy postupne utlmované až úplne zakázané. "Našou snahou je pokračovať v tejto tradícii," poznamenala Tichá.



Lístky na otvorené viechy sa dajú kúpiť priamo na mieste alebo online na www.otvorene-viechy.sk, kde sú zverejnené aj termíny ochutnávok či zoznam vinárov, ktorí sa do projektu zapojili. Vstup do viech je bezplatný, platí sa len za konzumáciu vína.



Viechy budú otvorené každý týždeň vo štvrtok, piatok a sobotu v čase od 18.00 do 21.00 h.