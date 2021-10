Málokedy sa stane, že človek spozoruje hlucháňa skôr než on jeho

Oravský Podzámok 9. októbra (TASR) – Ohrozený hlucháň hôrny je plachý vták a málokedy sa stane, že ho návštevník lesa spozoruje skôr, než zviera zbadá jeho. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Dušan Karaska.



"Hlucháň má bystrý zrak a dobrý sluch, väčšinou človeka zbadá skôr. Snaží sa prikrčiť a keď človek príde blízko, vyletí. Človek sa môže dokonca zľaknúť, pretože hlucháň je veľký, má niekoľko kilogramov, jeho let je hrmotný a hlasitý," priblížil Karaska.



Pre ochranu hlucháňa aj ostatných zvierat je podľa Karasku dôležité, aby návštevníci lesa chodili po turistických chodníkoch a nevybočovali z nich. Ako zdôraznil, nielen hlucháne, ale aj ostatní obyvatelia lesa sú zvyknutí, že človek chodí po určitých trasách. "Tam ho tolerujú. Keby začal človek v území chodiť plošne, všelikade po lese, pre zviera to znamená, že nenájde pokoj. Na to sú citlivé nielen hlucháne, ale aj ďalšie väčšie cicavce alebo vtáky," vysvetlil.



Šéf štátnej ochrany prírody tiež neodporúča chodiť do lesa skoro ráno, neskoro večer alebo v noci. Lesné zvieratá totiž podľa jeho slov vedia, že človek je denný tvor a pohybuje sa v lese najmä cez deň. Vtedy sú schované v húštinách a na pokojnejších miestach. V noci sa rozlezú – ide napríklad o šelmy, cicavce či sovy.



"Odporúčam všetkým návštevníkom, aby to rešpektovali a dali prírode šancu, aby mohla prežiť. Nejde len o zmenu biotopov. Slovensko je malá krajina a pomerne husto obývaná. Ak chceme zachovať jedinečné prírodné hodnoty, ktoré máme, musíme tomu prispôsobiť aj naše správanie," dodal Karaska.