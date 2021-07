ZRAZILI MLADÉ DIEVČA: Zranené skončilo v nemocnici

Bratislava 8. júla (TASR) - Hliadka bratislavských dopravných policajtov bola v stredu (8. 7.) krátko pred 13.00 h vyslaná k dopravnej nehode, ku ktorej došlo v mestskej časti Devínska Nová Ves. Podľa doterajších informácií došlo v blízkosti zastávky mestskej hromadnej dopravy k zrážke osobného motorového vozidla a 11-ročného dievčaťa. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



Zrážkou utrpela chodkyňa zranenia, ktoré si vyžiadali jej bezodkladný prevoz do jednej z bratislavských nemocníc. "Vodič osobného vozidla bol na mieste podrobený dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, tá skončila s negatívnym výsledkom. Škoda na motorovom vozidle bola vyčíslená na 2500 eur," priblížil policajný hovorca.



Presné príčiny, ako aj okolnosti tejto dopravnej nehody, objasňujú policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave.



V súvislosti s prázdninovým a dovolenkovým obdobím polícia vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli obozretní a dbali nielen na svoju bezpečnosť, ale aj na bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.



Chodcov polícia upozorňuje, že nesmú vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. "Pri prechádzaní cez cestu by ste mali uprednostniť priechod, nadchod alebo podchod. Pred každým vstupom na cestu je nevyhnutné skontrolovať situáciu na ceste a až potom cez cestu bezpečne prejsť. Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Chodci smú prechádzať cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy," dodala polícia.