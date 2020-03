Centrum Maltézskej pomoci Slovensko poskytlo nemocnici nafukovací stan

Nitra 22. marca (TASR) – Nitrianske centrum Maltézskej pomoci Slovensko na základe požiadania vedenia Fakultnej nemocnice v Nitre bezodplatne poskytlo nemocnici do užívania nafukovací zdravotnícky stan. Nemocnica v ňom zriadila záchytné miesta pre pacientov postihnutých ochorením COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus.



“Dobrovoľníci centra v spolupráci so zamestnancami nemocnice stan v krátkom čase postavili a uviedli do prevádzky,” informoval hovorca Maltézskej pomoci Slovensko Tibor Ujlacký.



Nový stan je postavený v blízkosti Infekčnej kliniky nitrianskej nemocnice. Nitrianske centrum Maltézskej pomoci Slovensko bude zabezpečovať technickú prevádzku a funkčnosť stanu pre potreby lekárov a zdravotníkov Infekčnej kliniky až do ukončenia pandémie nového koronavírusu a počas celej doby trvania mimoriadnych opatrení.