Maltézsky punč bude aj tento rok v Nitre pomáhať hospicu

Nitra 1. decembra (TASR) - Dobrovoľníci z centra Maltézskej pomoci Slovensko (MPS) v Nitre budú aj tento rok organizovať charitatívny predaj vianočného punču. Výťažok z predaja pôjde na pomoc nitrianskemu Hospicu u Bernadetky a na zabezpečenie ďalších aktivít, ktoré sú zamerané na pomoc ľuďom v núdzi.



Ako informovalo centrum MPS, stánok s punčom bude v adventnom mestečku na Svätoplukovom námestí od 8. do 11. decembra vždy od 8.00 do 22.00 h. Celý výťažok z neho pôjde na pomoc nitrianskemu Hospicu u Bernadetky a na zabezpečenie ďalších aktivít, ktoré sú zamerané na pomoc ľuďom v núdzi. "Všetci dobrovoľní darcovia tak budú môcť prežiť vianočné sviatky s dobrým pocitom, že pomohli hospicu a podporili aj charitatívne aktivity pre chudobných, chorých a trpiacich," pripomenuli organizátori.



Ako uviedol Tibor Ujlacký z MPS, Maltézsky rád na Slovensku zatiaľ nemá v správe alebo držbe žiaden hospic. "V duchu tradície sme sa v Nitre podujali prevziať patronát nad Hospicom - Domom pokoja a zmieru u Bernadetky. Spočíva v realizácii aktivít rôzneho druhu, ktoré podporujú hospicovú starostlivosť v Nitre. Naši členovia pomáhajú pri starostlivosti o vonkajší areál, slúžia na recepcii hospicu a niektorí sa venujú aj náročnej službe sprevádzania pacientov v terminálnych štádiách nevyliečiteľných ochorení," vysvetlil Ujlacký.



Jednou z aktivít MPS je predaj maltézskeho punču. "Počas uplynulých 11 ročníkov tejto aktivity, z čoho dva mali v dôsledku pandémie len virtuálnu podobu, sa takto vyzbieralo už viac ako 45.000 eur. Z nich získal hospic vyše 31.000 eur. A to vďaka kvalitnému maltézskemu punču a štedrosti obyvateľov mesta Nitra," dodal Ujlacký.