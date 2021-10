Malú krajskú scénickú žatvu v Trnave štartuje Divadlo Och

Trnava 8. októbra (TASR) – Päť súborov neprofesionálnych divadelníkov bojuje od piatka na Malej krajskej scénickej žatve v Trnave o postup do celoslovenského kola na Belopotockého Mikuláši. Divadelníci z Chtelnice, Drahoviec, Senice, Trakovíc a Trnavy sa predstavujú svojimi najčerstvejšími inscenáciami, informovala o tom Daniela Polášová z organizujúceho Trnavského osvetového strediska.



„Cieľom prehliadky je pozdvihnúť odbornú úroveň divadelníkov v obciach a mestách v našom kraji,“ uviedla Polášová. V piatok o 15.00 h uvidia diváci, pre ktorých je do hľadiska Divadla Jána Palárika vstup voľný za podmienky OTP, hercov Divadla Och z Chtelnice a prvé súťažné predstavenie Veselá rodinka. „V čase pandémie oprášili a naštudovali hru, ktorá ich čakala niekoľko rokov v archíve. Bol to ich darček a prekvapenie k životnému jubileu 80 rokov zakladateľovi súboru, režisérovi a scénografovi Emilovi Piešťanskému, ktorý je autorom ich viacerých hier,“ dodala Polášová.



Záhorácké ochotnícke divadlo zo Senice o 18.30 h v réžii Ivana Fodora uvedie divadelnú hru Svatuškár. Moliérovho Tartuffa budú inscenovať v záhoráčtine s dobovými kostýmovými prvkami recesie a nadhľadu. „Ponúknu divákom posolstvo o tom, že naša identita, tradície a spôsob života by sa nemali stávať ľahkou korisťou pozlátka súčasnej doby,“ uviedla Polášová.



V sobotu sú na programe o 13.30 h komediálny muzikál Divadla Dobreta z Drahoviec s názvom Inak to nebude, o 16.30 h bude nasledovať Divadlo na TrakOch z Trakovíc s inscenáciou Dzjéra do sveta a na záver sa takmer na domácom javisku predstaví trnavské Divadlo Disk, herci o 21.00 h zahrajú Nový priestor.



Krajskú súťažnú prehliadku z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, spolufinancovaná je Trnavským samosprávnym krajom.