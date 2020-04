Malú vyhliadku nad Bojnickým zámkom opäť sprístupnili verejnosti

Bojnice 11. apríla (TASR) - Malá vyhliadka nad Bojnickým zámkom je opäť prístupná verejnosti. Miestne kúpele ju zatvorili po tom, ako sa pravidelne stávala terčom vandalov. Vyhliadkové miesto si pod patronát po novom zobrali po dohode s kúpeľmi sokoliari Aquila z Bojníc.



"Vyhliadka bola dlhodobo zatvorená. Ľudia, ktorí sem chodia, najmä vandali, rozhadzujú odpadky, ničia, čo tu je nainštalované, odtrhli ďalekohľad, hádžu odpadky pod vyhliadku," spomenul vedúci sokoliarov Jozef Tomík.



Sokoliari sa podľa neho s vedením kúpeľov dohodli, že budú odpadky upratovať a čistiť okolie. "Pokiaľ uvidia, že to bude fungovať, vyhliadka bude zadarmo otvorená pre verejnosť," doplnil.



Dobrovoľníci upratovali vyhliadku a okolie počas dvoch predchádzajúcich dní. "Odniesli sme odtiaľto tri plné vrecia odpadkov, ktoré sme vyzbierali spod vyhliadky. Boli tam tričká, plasty, ihly, fľaše, poháre, veľmi veľa ohorkov," priblížil Tomík. Sokoliari objednali fotopasce a ak budú vandali pokračovať s ničením vyhliadky, budú podľa neho posielať zábery polícii.



Malú vyhliadku vybudovali bojnické kúpele ešte v roku 2016, po dvoch rokoch ju zatvorili. "Trpezlivosť mi došla, keď vandali postriekali celú vyhliadku, tak som to zatvoril a od tohto obdobia prevádzkujeme vyhliadku tak, že občas ju otvoríme pre ľudí," ozrejmil generálny riaditeľ Kúpeľov Bojnice Slavomír Eliaš.



Takto by to malo podľa neho fungovať aj teraz. "Oslovili ma sokoliari, ktorí sa podujali na to, že ju budú prevádzkovať, budú eliminovať ľudí, ktorí tam robia bordel, a budú ju využívať i na im blízky účel a vypúšťali z tohto miesta dravé vtáky," dodal.



"Z vyhliadky je jeden z najkrajších pohľadov na Bojnický zámok a bola škoda, že bola zatvorená, takže by bolo dobré, aby sa o to niekto postaral a bola otvorená pre verejnosť," skonštatoval Tomík.